Встреча боливийской команды с уругвайской проходила на более 4000 метров над уровнем моря. Играть в таких условиях очень тяжело и для игроков приготовили специальные кислородные баллоны.

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Каждый раз, когда мяч оказывался у голкипера сборной Уругвая Роше, он немного тянул время, чтобы дать возможность своим партнерам воспользоваться баллоном. Больше всего в этом нуждался защитник Атлетико Хосе Хименес. Соцсетями разлетелся эпизод, на котором защитник стоит у ворот и вдыхает кислород из баллона прямо посреди матча.

Вальверде и Дарвин Нуньес сыграли всего 45 минут. Оказавшись на скамейке запасных, они тоже пользовались баллонами.

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