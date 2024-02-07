Накануне в СМИ появилась информация о переходе Арсения Батагова в Динамо Загреб. Якобы клубы ведут переговоры и шансы на трансфер довольно высоки. Как сообщает "ТаТоТаке", слухи оказались лишь слухами – сейчас защитник Зари восстанавливается после повреждения, полученного на сборах в Турции.

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Отмечается, что 21-летний футболист точно останется в луганском клубе на второй круг сезона.

Напомним, ранее интерес к Арсению, кроме Динамо Загреб, приписывали нидерландскому АЗ (который готов был выложить за игрока 1 млн евро), клубу Серии А и киевскому Динамо.

Напомним, контракт Батагова с Зарей действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он провел за луганчан 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Также Арсений помог молодежной сборной Украины впервые в истории пробиться на Олимпиаду, которая летом состоится в Париже. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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