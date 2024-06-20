В четверг, 20 июня, во время тренировки вингер Жироны Виктор Цыганков отсутствовал в общей группе сборной Украины. Как информирует Telegram-канал Бомбардир, игрок занимался по индивидуальной программе.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров также не добавил оптимизма в вопросе участия Цыганкова в игре со Словакией. "У некоторых футболистов есть микроповреждения, но я надеюсь все будет нормально", – отметил наставник во время предматчевой пресс-конференции.

Матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня. Начало встречи – в 16:00. Напомним, что Цыганков вышел в стартовом составе на предыдущую игру с Румынией, но был заменён на 63-й минуте на Андрея Ярмоленко.

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