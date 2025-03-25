"Ребята, конечно, расстроены. В раздевалке я не был, потому что проходил допинг-тест. Выводы мы будем делать, анализировать в следующий раз, как будем собираться. Мы понимаем, что наша цель – это выход на чемпионат мира.

Лунин отреагировал на получение награды "Лев матча" – голкипер сборной Украины обратился к фанатам

Эти игры были очень важны, информативные, потому что мы выиграли и проиграли. Определенные выводы были и будут сделаны после победного матча, будут сделаны выводы и проанализируем вторую игру. Это топовый соперник, топовая сборная, хорошие игроки, играть против таких команд хочется, мы того стремились. Эти игры 100% информативные, будем стараться выигрывать больше таких игр", – сказал Лунин в эфире MEGOGO.

Напомним, что после каждого матча официальные лица случайным образом вызывают по два игрока из каждой команды для проверки на допинг. Добавим, что сейчас проблемы с допингом имеет звезда сборной Украины Михаил Мудрик. Ожидается результат пробы Б – ему грозит дисквалификация до 4 лет.

"Ребров отримав ганьбу": збірна України в "Ікарусі з гармошкою", румуни хоча б "Петріот" дали – наша 18-та розгромна