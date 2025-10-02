Тарас Котив в свежем выпуске на YouTube канале "Футбол 24" оценил результат сборной Украины U-20 в игре против Панамы.

Сборная Украины U-20 не сумела досрочно обеспечить себе место в плей-офф чемпионата мира 2025, проходящего в Чили.

В рамках второго раунда группового этапа подопечным Дмитрия Михайленко не удалось переиграть сверстников из Панамы (1:1), несмотря на то, что "сине-желтые" были явными фаворитами.

В заключительном туре сине-желтые встретятся с другим лидером квартета B – представителями Парагвая, которые после двух туров также набрали 4 очка. Матч состоится в Сантьяго 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

В решающей встрече Украине не поможет лидер команды Геннадий Синчук, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Подробнее об этом все – в новом видео на YouTube канале "Футбол 24".

