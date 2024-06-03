"Украинский новичок Вердера защитник Иван Ермачков усиленно готовится к юношескому Евро-2024 с тренерами Лероя Сане, Марио Гетце и Илкая Гюндогана.

Защитник сборной Украины официально перешел в Вердер – немецкие клубы вели за него ожесточенную борьбу

Нашему легионеру помогают ведущие футбольные специалисты, а именно – Маурицио Реале (физиотерапевт), Добромир Карожка (атлетика) и Яник Вайлер (перфоманс-тренер с мячом). Каждый из вышеупомянутых профессионалов работает с топовыми футболистами и клубами Бундеслиги", – сообщили LEGIONERS.UA.

Напомним, 18-летний Ермачков недавно пошел на серьезное повышение, сменив Вупперталер на Вердер. В июле он со сборной Украины U-19 должен поехать на Евро, где соперниками станут Северная Ирландия, Норвегия и Италия.

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