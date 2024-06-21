"Возможно, некоторые букмекеры или эксперты не ожидали, что наша первая игра сложится именно так. Но я этому рад. Надо смотреть на себя. Возможно, мы и получили три очка, но на вторую игру мы все равно должны подойти ко всему на тренировках как можно лучше.

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Несмотря на то, что мы добыли три очка против фаворита группы, еще ничего не решено. Мы уже посмотрели видео об Украине. Они проиграли первую игру, и никто не ожидал такого результата. У них есть великолепные, талантливые молодые игроки, которые уже есть в больших клубах. Мы должны быть очень осторожными и снова показать свою лучшую игру, чтобы думать о победе или ничьей", – приводит слова Ганцко официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Словакия – Украина начнется уже сегодня, 21 июня, начало в 16:00. Первый тур сложился для команд по-разному: Словакия сенсационно одолела Бельгию (0:1), а Украина была разбита Румынией (0:3).

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