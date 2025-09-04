Уже 5 сентября Украина стартует в квалификации ЧМ-2026 игрой против Франции. Несмотря на номинальный статус домашнего матча, встреча состоится в Польше из-за полномасштабной войны РФ против нашего государства. Однако французские футболисты уверены, что поединок посетит много украинских болельщиков.

Фаворит на "Золотой мяч" рискует пропустить матч с Украиной

"Поддержка болельщиков? Мы об этом думаем, знаем, что в Польше будет большое присутствие украинских фанатов.

Мы знаем, через что они сейчас проходят. Футбол, национальная сборная – это все иногда дает возможность людям, которые переживают очень сложные времена, отвлечься хотя бы на 90 минут" – цитирует Жюля Кунде RMC Sport.

Напомним, что в группе Украины, кроме Франции, есть также сборные Исландии и Азербайджана. Только лучшая команда квартета получит прямой билет на ЧМ-2026, обладатель второго места будет иметь шанс побороться за выход на Мундиаль в раунде плей-офф.

Украина – Франция: где смотреть стартовый матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026