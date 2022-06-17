Полузащитник Вольфсбурга Ксавер Шлагер присоединился к РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт "быков".

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Личный контракт рассчитан на четыре года, сумма трансфера не разглашается. Прошлый сезон Шлагера был испорчен тяжелой травмой колена, из-за которой он пропустил несколько месяцев. Хавбек наиграл всего 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Добавим, что РБ Лейпциг завершил прошлый сезон Бундеслиги четвертым и пробился в ЛЧ, а Вольфсбург финишировал 12-м.

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