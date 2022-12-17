Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ответил на слова Мбаппе, считающего, что в Европе лучший уровень футбола, чем в Южной Америке.

В августе этого года Мбаппе свысока высказался по поводу команд из Южной Америки, заявив, что там хуже развит футбол, из-за чего в последние годы именно европейские команды побеждали на Мундиалях. Вратарь "альбиселесте" Эмилиано Мартинес ответил дерзкому французу.

Аргентина – Франция: пресс-конференция Скалони перед финалом ЧМ-2022 – прощание Месси, серия пенальти и Мбаппе

"Мбаппе не знает достаточно Напомним, что уже завтра, 18 декабря, сборная Аргентины сможет доказать Мбаппе и Ко его неправоту в финале Кубка мира. Начало игры в 17.00.о нашем футболе, он никогда не играл в Южной Америке. Если у вас нет этого опыта, то не можете давать подобные комментарии. Но ничего. Французы знают, что мы – команда мирового уровня, они будут уважать нас", – приводит слова Мартинеса RMCSport.

Напомним, что уже завтра, 18 декабря, сборная Аргентины сможет доказать Мбаппе и Ко его неправоту в финале Кубка мира. Начало игры в 17:00.

Мессі на ЧС-2022 закрив роти диванним експертам і, можливо, зекономив Пепу 100 мільйонів – відео, що пояснюють усе