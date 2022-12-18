Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отметился не только удачными действиями в серии пенальти в финале ЧМ-2022.

Мартинес отразил удар Комана в послематчевой серии, после чего решил отпраздновать в своей уже фирменной манере.

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Голкипер поднялся на ноги и сделал оригинальное движение плечами, словно дразня соперника, показав, что ему было очень легко справиться с этим ударом.

К слову, Аргентина стала чемпионом мира, одолев Францию в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3.

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