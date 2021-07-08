"Я находился рядом во время эпизода, не думаю, что это пенальти. Не могу конкретно комментировать это, но считаю, что рефери поступил неправильно. Я не злой, в целом уровень судейства на турнире был достаточно высоким, жаловаться не на что.

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Возможно, с этого момента следует поставить для арбитров микрофон или камеру, чтобы они объясняли свои решения, говорили, что увидели и как воспринимают эпизод", – сказал Хёйбьерг в эфире BT Sport.

Напомним, в конце первого овертайма в ворота датчан был назначен 11-метровый за якобы фол против Рахима Стерлинга. Момент с падением англичанина спровоцировал споры, но арбитр своего решения не изменил. Кейн с "точки" не смог переиграть Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и забил победный гол.

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