"После финального свистка мне неожиданно пришла мысль: ”Возможно, взять футболку у Альвареса?“ Я сразу после свистка двинулся в сторону скамейки запасных Аргентины. Он как раз выходил на поле, поэтому я спросил: ”Поменяемся футболками? Дашь мне свою?“ Он ответил: ”Да, ок. Но в подтрибунном помещении“.

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После игры я быстро помылся и минут 20 ходил, заглядывая и ожидая, чтобы не пропустить момент, когда они будут идти к автобусу. Когда команда начала выходить, я подошел ближе к их раздевалке. Увидел, что Альварес идет без футболки, и спросил: "Ты забыл?" Он вернулся, принес мне пакетик. Я спросил, нужна ли ему моя, на что он ответил: "Да, давай". Мы обменялись, а кто-то из персонала сразу сфотографировал нас.

Краснопир очень обиделся, потому что он тоже планировал обменяться с Альваресом, но я его опередил", – сказал Федор в интервью YouTube-каналу "Трендец".

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