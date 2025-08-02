Роман отправится в Польшу уже на этой неделе, сообщает Sport.ua. Игрок перейдет в Лехию на правах годичной аренды с правом выкупа.

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Контракт защитника с Рухом рассчитан до 31 декабря 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 800 тысяч евро. В текущем сезоне Виталий Роман успел отметиться победным голом в матче первого тура УПЛ против Полтавы (2:1).

Напомним, за Лехию уже выступают 5 украинцев – вратарь Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук, полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко и нападающий Богдан Вьюнник. В прошлом сезоне клуб из Гданьска занял 14-е место в польской Экстраклясе.

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