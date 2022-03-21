Защитник "джалоросси" Джанлука Манчини активно участвовал в празднованиях триумфа в дерби Вечного города (3:0).

Сразу после финального свистка 25-летний центрбек побежал к фанатской трибуне Ромы – Курва Суд. Манчини взял у тифози флаг и активно размахивал им, пока на Олимпико звучал победный гимн "джалоросси".

Рома – Лацио – 3:0 – видео голов и обзор матча

При этом вице-капитан Ромы был только в термобелье – игровую форму (футболку и шорты) пришлось отдать счастливым фанатам.

Благодаря важной победе над принципиальным соперником "волки" обошли Лацио в турнирной таблице, взяв реванш за поражение в первом круге. От зоны ЛЧ команду Жозе Моуринью отделяют 8 очков.

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