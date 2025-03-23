Паредес рассказал, что в его контракте с Ромой есть пункт о клаусуле, который вступит в силу этим летом и будет применяться только к одному клубу – Боке Хуниорс. "Это правда, клаусула будет касаться исключительно Боки.

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Я не разговаривал с Рикельме, только с Ромой, которой я очень благодарен: мое продление контракта родилось на основе моих выступлений и целей, которые были почти достигнуты, и клуб решил продлить контракт, включив пункт для Боки.

Выполнить этот пункт будет очень сложно. Самым легким окном был январь, когда я сделал все возможное, чтобы вернуться в Аргентину", – заявил Паредес в интервью TYCSport.

Ранее аргентинская пресса сообщала, что Бока Хуниорс сможет выкупить контракт Паредеса за 3,5 млн евро.

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