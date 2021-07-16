Хавбек попал на радары "шпор", сообщает The Athletic.

Тоттенхэм затевает грандиозную чистку – десять игроков могут искать себе другие команды

В британской столице уверены, что Пеллегрини усилит центр поля Тоттенхэма. Контракт итальянца с "волками" действует до лета 2022-го. Клаусула лидера Ромы якобы составляет 26 млн фунтов.

В сезоне 2020/21 Лоренцо Пеллегрини провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.

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