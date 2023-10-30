Полузащитник Реала Орельен Чуамэни оказался не только хорошим футболистом, но и человеком с большой буквы.

В минувшие выходные Реал одержал волевую победу над Барселоной в Эль Класико. Однако плохой новостью стала травма 23-летнего француза, который не сможет играть около двух месяцев.

Реал потерял вице-чемпиона мира до конца группы ЛЧ – после матча с Барселоной диагностировали перелом

В интернете стало вирусным видео эпизода, в котором Чуамэни якобы и получил перелом плюсневой кости левой стопы. Не зная правды, в нанесении травмы начали обвинять полузащитника Барселоны Гави. Игрок Реала решил указать на необоснованные домыслы.

Чуамэни сделал цитированный ретвит этого видео, в котором написал: "Это не вина Гави. Я получил травму еще в конце первого тайма".

Беллингем самостоятельно обыграл Барселону – крутые голы вытаскивают Реал из ада и шокируют Цыганкова с Довбиком, странные судьи