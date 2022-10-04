"Происходит смена поколений, и в будущем молодежь станет ветеранами с большим весом. Важно то, что между ветеранами и молодежью существует большая гармония, и это делает нашу команду очень конкурентоспособной. Можно ли считать нас фаворитами ЛЧ? Я не занимаюсь прогнозами. Мы точно в списке претендентов и хорошо знаем, как добиться успеха в этом турнире. Я не думаю, что наши соперники не видят в нас возможного чемпиона, когда встречаются с нами.

Война в Украине... Досадно, что в 2022 году мы оказались в такой ситуации, когда команда не может играть в своей стране и потеряла много игроков… Очень приятно видеть, как Шахтер выступает и дарит надежду своей стране.

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Хави сказал, что Ла Лига лучше отражает силу команд, чем ЛЧ? Мнения субъективны. Я думаю, что когда вы выиграли пять Лиг чемпионов из последних девяти, о банальном форте не может быть и речи. Футбол – это в первую очередь результат. Побеждает тот, кто забил больше, чем пропустил. Мы годами были лучшими в этом.

Трудно говорить о справедливости. Лига чемпионов – это взлеты и падения, но нужно быть лучшим в ключевые моменты. Почему-то мы говорим о справедливости или несправедливости только тогда, когда Реал выигрывает Лигу чемпионов. Победа над Шахтером станет хорошим закреплением результатов предыдущих туров. Воскресная неудача с Осасуной забыта", – цитирует Карвахаля Marca.

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