Защитник Реала Эдер Милитао все ближе к возвращению на поле после травмы крестообразных связок.

Твиттер-аккаунт Madrid Xtra сообщил, что Эдер Милитао начал тренировки на траве, а также приступил к упражнениям с мячом.

Звезда Реала может восстановиться к первому матчу Лиги чемпионов с Арсеналом – еще один игрок завершает реабилитацию

Правда, это не означает, что бразилец сможет сыграть уже 8 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Арсенала. Милитао уже второй раз за полтора года порвал крестообразные связки колена (травмировался в ноябре в матче против Осасуны).

К слову, Эдер провел 17 матчей за Реал в этом сезоне, в которых отметился голом и ассистом. В лазарете до сих пор остается капитан команды Дани Карвахаль, который получил аналогичную травму также в ноябре.

Наступник Рауля, який бив рекорди, але програв зіркам: обнадійливий дебют за Реал та резонансний шлюб