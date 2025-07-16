Представитель Реала получил больше всего игрового времени по итогам сезона 2024/25.

Портал Transfermarkt обнародовал рейтинги игроков, которые провели больше всего фактического времени на поле и вышли в наибольшем количестве матчей прошлой кампании. Выбирали исключительно среди представителей топ-5 чемпионатов Европы, игры Клубного ЧМ также учитывались.

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Федерико Вальверде в очередной раз подтвердил статус "человека с двумя сердцами", возглавив обе таблицы. Хавбек Реала отыграл впечатляющие 6 480 минут в 76 матчах сезона. По фактическому времени на второй строчке расположился Бруну Фернандеш из МЮ (5 994 минуты), а топ-3 замыкает вратарь Милана Майк Меньян (5 926 минут).

По количеству матчей после Вальверде идут три кряду игроки ПСЖ – Барколя, Дуэ (по 75) и Руис (74). Топ-5 дополнил Лука Модрич (73 матча), который даже в свои 39 лет всегда готов помочь команде.

SEVEN Premier League players featured in our list of the top 20 players to play the most minutes for club and country last season



Do footballers play too much football these days? pic.twitter.com/SkmzzVZxFc — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 16, 2025

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