Лидер Реала в космосе, 39-летний Модрич также среди топов: рейтинг самых нагруженных игроков Европы за сезон
Представитель Реала получил больше всего игрового времени по итогам сезона 2024/25.
Портал Transfermarkt обнародовал рейтинги игроков, которые провели больше всего фактического времени на поле и вышли в наибольшем количестве матчей прошлой кампании. Выбирали исключительно среди представителей топ-5 чемпионатов Европы, игры Клубного ЧМ также учитывались.
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Федерико Вальверде в очередной раз подтвердил статус "человека с двумя сердцами", возглавив обе таблицы. Хавбек Реала отыграл впечатляющие 6 480 минут в 76 матчах сезона. По фактическому времени на второй строчке расположился Бруну Фернандеш из МЮ (5 994 минуты), а топ-3 замыкает вратарь Милана Майк Меньян (5 926 минут).
По количеству матчей после Вальверде идут три кряду игроки ПСЖ – Барколя, Дуэ (по 75) и Руис (74). Топ-5 дополнил Лука Модрич (73 матча), который даже в свои 39 лет всегда готов помочь команде.
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