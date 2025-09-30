"В матче против Кайрата постараемся исправить то, что произошло в дерби. Хотим победить и выйти из сложившейся ситуации,, с другим настроем. Можно воспринимать это как маленькую месть.

Поражение в дерби, мы восприняли очень тяжело, это очень сильный удар. Мы много говорили об этом, обсуждали, чтобы изменить наше отношение к тому, что происходит на поле, и взаимодействие. Уделили много внимания тому, чтобы стать сильнее и сосредоточеннее. Обсуждали все это, в частности, и с тренерским штабом.

В мадридском дерби нужно быть настроенным на все 100%. Проиграть можно по-разному, но отношение к делу никогда не должно подлежать обсуждению. В дерби мы играли так, будто были согласны и на ничью, но этого недостаточно. С завтрашнего матча это должно измениться. Мы должны перестроиться как можно быстрее.

Мы должны выкладываться на все 100%. Каждый из нас. Потерпели 2 очень тяжелых поражений: от ПСЖ и на днях от Атлетико. Не должны предполагать такого, Теперь нужно изменить наш имидж. Мы должны быть максимально сплоченными, чтобы сезон сложился удачно.

Игра на позиции латераля? Я не был им рожденным, не рос, изучая выступления на этой позиции. Однажды по стечению обстоятельств был вынужден занять эту позицию, и у меня получилось здорово отыграть, чем и гордился. Мы много выигрывали, когда я играл на крайнего защитника или даже на краю атаки. Но я не чувствую себя комфортно на этих позициях, потому что для выступлений на них мне не хватает многих качеств. Всегда стараюсь отдавать все на полную и показываю характер. Всегда давал понять каждому тренеру, что готов выполнить все, что нужно команде.

Я не отказывался играть латераля. Всегда говорил Зидану, Анчелотти и Алонсо, что буду выкладываться на полную на любой позиции. За возможность выходить в основе нужно цепляться как за последний шанс. Для меня большая честь представлять Реал Мадрид. Каждый в клубе подтвердит, что я готов умереть за Реал Мадрид и одноклубников. Я никогда не отказывался играть на любой позиции", – цитирует Вальверде Marca.

