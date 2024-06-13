Полузащитник сборной Хорватии и Реала Лука Модрич пожертвует своей зарплатой, чтобы остаться в Мадриде.

Обладатель "Золотого мяча" решил еще один сезон провести в составе “сливочных”. Как сообщает Ok Diario, Лука Модрич согласился пойти на снижение зарплаты.

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38-летний хавбек сборной Хорватии согласовал новый контракт с мадридским клубом до июня 2025 года с окладом в размере 5 млн евро после уплаты налогов. По данным источника, на решение Реала оставить Модрича также повлиял уход Тони Крооса, который после Евро-2024 завершит карьеру.

Ранее Модрич был одним из самых высокооплачиваемых футболистов "сливочных".

Лука выступает за Реал уже 12 лет. Полузащитник сыграл в 534 матчах, в которых забил 39 голов и отдал 86 ассистов. С мадридцами он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.

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