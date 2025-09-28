После травмы Трента Александер-Арнольда Реал понес еще одну потерю. Дани Карвахаль получил повреждение в игре против Атлетико (2:5) и рискует вылететь на немалый срок, сообщает Marca

33-летний испанец почувствовал боль в камбаловидной мышце правой ноги и на 59-й минуте мадридского дерби его заменил Камавинга.

Точного срока, который пропустит Карвахаль, пока не сообщается, но обычно такая травма требует примерно 4 недели на восстановление. Если прогнозы подтвердятся, Реалу снова придется использовать на правом фланге обороны универсального Федерико Вальверде.

