Лидер “сливочных” продолжает восстановление от разрыва “крестов” и не попадает даже в заявку. Впрочем, это не помешало Карвахалю спровоцировать разборки в перерыве ответного матча четвертьфинала ЛЧ против Арсенала (1:2).

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Защитник Реала пробрался в техническую зону и приблизился к Букайо Саки, который в первом тайме не реализовал пенальти ударом паненкой. Диалог начался любезно, но потом Карвахаль, очевидно, решил проучить звезду Арсенала за пижонство. Сака отмахнулся, началась потасовка, но партнеры быстро растащили Дани и Букайо.

Если рефери Франсуа Летексье зафиксировал этот момент в протоколе, то Карвахалю грозит до 4 матчей дисквалификации на следующий розыгрыш ЛЧ, информирует AS. Поведение игрока Реала имеет явные признаки двух типов нарушений: "Участие в матче без права играть" и "Нападение на игрока или другого участника матча".

¡OJO! ¡Dani Carvajal se fue a por Saka en el descanso!

El capitán, que no puede jugar por lesión, recriminó al delantero su intento de colar un penalti a lo Panenka



@jdelriomuradas pic.twitter.com/zBscrXMg3e — MARCA (@marca) April 16, 2025

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