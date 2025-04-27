Защитник Реала Дани Карвахаль не сдержал эмоции во время финала Кубка Испании с Барселоной (2:3).

Во время игры "бланкос" и "блаугранас" было горячо не только на поле, но и за его пределами. Дани Карвахаль не участвовал в финале, поскольку находится на больничном из-за травмы. Впрочем, это ему не помешало стать героем позорного эпизода.

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В трансляцию попало недовольство защитника Реала действиями арбитров. Он выкрикивал после фола Ямаля на Мбаппе: "Сукин сын, кусок дерьма. А тот Ламин? Остановись вон там". Подобным поведением отметился и Эдер Милитао, который также не смог помочь команде из-за травмы.

Напомним, что из-за бурной реакции на действия арбитров удаления получили Лукас Васкес, Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер.

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Dani Carvajal à l'arbitre :



"fils de p*te"

"bande de m*rdes"pic.twitter.com/f6oc3iMD8z — FCB Paul (@FCBPaul_) April 27, 2025