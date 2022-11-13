Лидер потерял очки: видеообзор матча Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1
17:40 - Читати українською
Ворскла расписала ничью из СК Днепр-1 (1:1) в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Подопечные Александра Кучера не смогли продлить победную серию, которая насчитывала 4 матча. Хотя начиналось все оптимистично – в середине первого тайма Довбик и Пихаленок создали гол. После перерыва ситуация была зеркальной – забил Василий Кравец.
СК Днепр-1 второй раз в сезоне потерял очки, не сумев обыграть Ворсклу – курьезный гол и безумная концовка
Финальный свисток зафиксировал ничью. СК Днепр-1 всего во второй раз в нынешнем сезоне потерял очки, но продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Ворскла теперь имеет в своем активе 15 очков и поднялась на 9 место.
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