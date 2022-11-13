Ворскла расписала ничью из СК Днепр-1 (1:1) в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Александра Кучера не смогли продлить победную серию, которая насчитывала 4 матча. Хотя начиналось все оптимистично – в середине первого тайма Довбик и Пихаленок создали гол. После перерыва ситуация была зеркальной – забил Василий Кравец.

СК Днепр-1 второй раз в сезоне потерял очки, не сумев обыграть Ворсклу – курьезный гол и безумная концовка

Финальный свисток зафиксировал ничью. СК Днепр-1 всего во второй раз в нынешнем сезоне потерял очки, но продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Ворскла теперь имеет в своем активе 15 очков и поднялась на 9 место.