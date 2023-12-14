"У меня не было никакой реакции после автогола, я просто хотел стать невидимым в тот момент. Но случилось то, что случилось.

Звезда Порту рассыпался в комплиментах Шахтеру после повторной победы в матче Лиги чемпионов

У нас были серьезные трудности, мы страдали, но доказали, что мы сильная команда. Нам удалось вернуться в игру, и это было самое главное. Шахтер – очень недооцененная команда, но в матче с нами она снова доказала, что у нее высокий уровень", – цитирует Эустакио A Bola.

Напомним, на 72-й минуте, при счете 1:3 в пользу Порту, рикошет от канадского хавбека после удара Даниила Сикана возродил интригу в матче, которую уже через 3 минуты снова убил Пепе, забив четвертый гол португальцев.

Шахтер не смог выйти в плей-офф ЛЧ, проиграв Порту в битве с восемью голами – Сикан стал первым после Шевченко