26-летний уругвайский форвард Факундо Батиста прибыл в Медельин из Испании, где проходил подготовку к трансферу. В ближайшее время он завершит медицинское обследование и подпишет контракт с Атлетико Насьональ на 3 года, информирует 365Scores.

Рекордный легионер Полесья перейдет в новую команду – источник

Напомним, что уругваец перешел в Полесье зимой 2025 года из мексиканской Некаксы за 1.75 миллиона евро.

В прошлом сезоне Факундо Батиста провел 15 матчей за житомирский клуб, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

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