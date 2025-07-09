Лидер Полесья завершает переход в топ-клуб Южной Америки
9 июля 18:18 - Читати українською
Форвард Полесья Факундо Батиста финализирует трансфер в колумбийский Атлетико Насьональ.
26-летний уругвайский форвард Факундо Батиста прибыл в Медельин из Испании, где проходил подготовку к трансферу. В ближайшее время он завершит медицинское обследование и подпишет контракт с Атлетико Насьональ на 3 года, информирует 365Scores.
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Напомним, что уругваец перешел в Полесье зимой 2025 года из мексиканской Некаксы за 1.75 миллиона евро.
В прошлом сезоне Факундо Батиста провел 15 матчей за житомирский клуб, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.
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