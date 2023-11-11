Александр Назаренко опередил прогнозы врачей и уже приступил к работе на футбольном поле.

Полузащитник Полесья Александр Назаренко восстановился после травмы, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

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23-летний вингер в пятницу, 10 ноября, впервые вышел на поле, чтобы начать тренировочный процесс.

Напомним, Назаренко травмировался в матче 1/8 финала Кубка Украины против СК Днепр-1. В добавленное время он неудачно прыгнул в подкат – левая нога зацепилась за газон (игрок потерял баланс), а правая неестественно выгнулась от столкновения с полем. Врачи диагностировали Александру перелом кости коленного сустава и прогнозировали, что для восстановления ему понадобится от 2 месяцев и более.

К слову, Назаренко только летом перебрался в лагерь житомирцев из СК Днепр-1. Полузащитник успел отыграть за Полесье 7 матчей, оформив один гол и один ассист.

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