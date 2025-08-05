– Какие задачи стоят перед Полесьем в этом сезоне? Что сказало руководство?

– У нас задачи всегда могут быть только высокие. И президент клуба поставил нам конкретную задачу, но я не буду говорить какую – пусть это останется в клубе. Может, потом он сам расскажет. Можно сказать коротко, что у нас задача простая, но не легкая – выигрывать каждую игру и идти дальше от матча к матчу.

Полесье нарвалось на грубую реакцию болельщиков из-за своей провокации в сторону Фиорентины

– Что сказал президент Буткевич после игры в раздевалке?

– Президент всегда заходит после таких побед и рассказывает анекдот. Это как традиция уже. Мы посмеялись, всегда анекдоты у него очень хорошие.

– В прошлом сезоне вы боролись с Карпатами за еврокубки. Сейчас – новый тренер, новые игроки в Полесье. Карпаты тоже обновились. Или это совсем другие команды?

– Если сравнивать – то мы как команда изменились. У нас новый тренерский штаб. У нас изменилась игра – и самое главное, что она изменилась в лучшую сторону. Относительно Карпат – то Карпаты и в прошлом сезоне, и в этом играют очень активно. Очень трудно против них играть. Очень хороший у них тренер, очень хорошие футболисты. Поэтому с ними играть здесь всегда трудно, – заявил Александр Назаренко в комментарии для Профутбол Digital.

Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR