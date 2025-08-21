Отсутствие Бориса Крушинского в заявке на первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины обусловлено травмой, сообщает ТаТоТаке.

"Крушинский бы пригодился многим командам в Италии": экс-игрок Фиорентины выделил лидеров Полесья перед матчем ЛК

Повреждение 23-летний игрок получил на тренировке 20 августа. У Крушинского травма задней поверхности бедра, но окончательный диагноз позволит сделать только МРТ-обследование.

Если речь идет о разрыве мышцы – хавбек может выбыть из состава минимум на месяц.

Полесье против "мечты Буткевича": триумфатор Милана, легенды, лучший форвард Италии, рай за 500 млн – это все Фиорентина