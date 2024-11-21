Украинские клубы еще до открытия трансферного окна начали активные пертурбации в своих составах.

Полузащитник Полесья Богдан Кушниренко нашел себе новую команду, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 29-летний хавбек подписал предварительный контракт с черкасским ЛНЗ. Отмечается, что житомирцы не планируют продолжать сотрудничество с одним из своих лидеров, который часть сезона пропустил из-за травмы. Контракт Богдана с Полесьем истекает 31 декабря 2024 года и после этого он в статусе свободного агента перейдет в команду Андреса Карраско.

Напомним, Кушниренко – воспитанник киевского Арсенала. Успел поиграть за Металлист, Черноморец, Полтаву, Николаев и Ворсклу. В текущем сезоне провел за Полесье 7 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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