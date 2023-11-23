– Перед началом сезона к команде присоединилось много новичков. Очевидно, что команде потребовалось время для сыгранности. Насколько процентов ты чувствуешь сыгранность команды сегодня?

– 70-80%. Кому нужно больше времени на адаптацию, кому меньше. Ребята, что пришли? В плане общения – им легко. Многие из нас знают английский. Не владеем французским, но нам помогает переводчик, пытается наладить нашу коммуникацию. К быту все привыкли быстро, а вот к игре – еще нужно время.

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Тем более что они приехали издалека, а наша страна еще и в состоянии войны. Думаю, что некоторые ребята еще не понимают, что это такое до конца. Они слышат тревоги, что-то понимают, но не до конца, – цитирует Козака официальный сайт Полесья.

Полесье занимает второе место турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

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