Лидер Олимпика назвал самого стильного футболиста Украины

Защитник Олимпика Иван Зотько рассказал о своих предпочтениях в моде и поделился мнением о самых стильных футболистах.

"Модники я был раньше. Особенно, когда жил в Испании. В прошлом я больше внимания уделял своему внешнему виду. Сейчас уже отошел от этого. Возможно, повзрослел. Меняются интересы. На данный момент мне нравится больше сдержанный, классический стиль в одежде.

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Мои любимые бренды – Gucci, Armani, Lacoste. Очень люблю классные кроссовки. У меня их около 40 пар. А еще часы, но сейчас у меня их не так много. Всего четыре. Мои любимые – Michael Kors.

Кто в команде может с поспорить со мной в плане стиля? Мне нравится, как одевается Никита Кравченко. Хорошо подбирает одежду Макс Дегтярев, у него тоже всегда все сдержанно, но стильно, со вкусом.

Среди звезд мирового футбола выделил бы Фирмино, он действительно крут. Из украинских футболистов – это Витя Коваленко. Особенно, когда он был лысый и носил шляпу, это было топ", – сказал Зотько в комментарии официальному сайту Олимпика.

Напомним, Иван начал карьеру в харьковском Металлисте в 2012 году. В 2016-м перешел в испанскую Валенсию, где, однако, не смог закрепиться. После выступлений за "летучих мышей" украинец поиграл за Эльче и Льейду. В 2019 году подписал контракт с Олимпиком.

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