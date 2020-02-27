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Лидер Наполи приобрел квартиру в Париже за 4 млн евро

13:08 191 Читати українською
Лидер Наполи приобрел квартиру в Париже за 4 млн евро
Калиду Кулибали / Eurosport

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали, похоже, готовится к отъезду из Италии.

Сенегальский центрбек приобрел элитную недвижимость в столице Франции, информирует Le Parisien. Квартира стоимостью 4 млн евро располагается неподалеку Эйфелевой башни.

ПСЖ готов вдвое увеличить зарплату лидеру Наполи – парижане попытаются отговорить его от перехода в Манчестер Юнайтед

Ранее появлялись слухи, что ПСЖ намерен приобрести Кулибали на замену Тиагу Силве, у которого летом заканчивается контракт. Французский клуб готов вдвое увеличить зарплату сенегальца. Руководство Наполи также намекало, что готово снизить свои финансовые аппетиты относительно Кулибали – "адзурри" могут продать его за 75 млн евро.

Отметим, что несмотря на сенегальское гражданство Кулибали родился во Франции и в юности выступал за сборные этой страны.

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Наполи Наполи Италия ПСЖ ПСЖ Трансферы Калиду Кулибали Калиду Кулибали
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