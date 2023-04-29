Защитник Наполи Мин Че Ким не будет иметь много времени, чтобы насладиться успехом.

Кореец после завершения сезона планирует уехать на родину и отслужить 3 недели в армии, сообщает Tutto Napoli.

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История довольно курьезная, но для Южной Кореи не новая. В этой стране каждый мужчина обязан пройти военную службу до наступления 28-летия. Обычно она длится 21 месяц, однако спортсмены могут значительно сократить этот срок благодаря победам на международных турнирах. Именно этой лазейкой и планирует воспользоваться Ким, выигрывавший в 2018 году со сборной Азиатские игры. Такой фокус проворачивал форвард Тоттенхэма Хын Мин Сон, отбыв свои 3 недели еще в 2020-м.

Ким только прошлым летом перешел из Фенербахче в Наполи и сразу стал лидером команды – 40 матчей, 2 гола и 2 ассиста. Вскоре партенопейцы могут официально оформить Скудетто, но 26-летнему центрбеку придется праздновать его в военной форме.

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