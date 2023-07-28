"Пришло время сказать: "До свидания, СК Днепр-1!". Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, всех тренеров, персонал клуба и болельщиков за эти 5 лет!!!

СК Днепр-1 решил пойти по скандальному пути Зари – лидера молодежной сборной Украины отлучили от первой команды

Мы прошли с вами почти весь путь до того момента, когда клуб оказался на том уровне, где он есть сейчас. Пришло время сделать шаг дальше и перевернуть страницу", – написал Назаренко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, контракт Александра с днепрянами истекал зимой 2023 года. Игрок заключил предварительное соглашение с Полесьем, которое хотело получить его бесплатно. В свою очередь СК Днепр-1 не захотел мириться с таким ходом дел и отправил игрока в дубль. Похоже, сторонам удалось достичь взаимопонимания.

К слову, Transfermarkt оценивает стоимость Назаренко в 800 тысяч евро.

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