Главный тренер Милана Стефано Пиоли может вздохнуть с облегчением – у основного вратаря команды Майка Меньяна травмы не обнаружено. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Фанат Ньюкасла получил в Милане ножевое ранение от мачете – жуткие кадры

Во время вчерашнего матча с Ньюкаслом в Лиге чемпионов (0:0) французский голкипер получил растяжение мышц-сгибателей левого бедра – он попросил замену на 81-й минуте. Утром на следующий день Майку была сделана МРТ, которая не выявила серьёзных повреждений.

Тем не менее, матчи с Вероной и Кальяри в Серии А Меньян будет вынужден пропустить. В клубе надеются, что вратарь успеет восстановиться к игре с Лацио, которая состоится 30 сентября. Защищать ворота Милана в ближайших матчах будет Марко Спортиелло.

Ньюкасл выстрадал ничью с Миланом, вернувшись в Лигу чемпионов