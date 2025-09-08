“Если честно, я положительно впечатлен, потому что я его не знал, но сейчас понял. Мне он чем-то напоминает подход Руслана Ротаня – его тренерский штаб, его все эти атмосферы на футбольном поле, на тренировочном процессе, у всех запал, все заряжены такие.

Здесь очень хорошая конкуренция. Здесь нет такого, что у тебя будет место, потому что ты, например, стоишь миллион или 2 миллиона. Нет, здесь зарабатываешь место только своей работой. Он нам так и сказал: будут играть сильнейшие. Так что никто не должен расслабляться и как-то жалеть себя.

Именно в таких условиях ты и прогрессируешь, когда есть конкуренция, когда понимаешь, что если сегодня ты где-то не выкладывался на максимум, то завтра уже не будешь играть. Бартулович честен в этом, и он подбирает состав не потому, что есть какие-то фамилии, а потому, что действительно ребята выкладываются", – рассказал Илья Крупский в интервью SportArena.

Напомним, что после четырех туров Металлист 1925 под руководством Младена Бартуловича находится на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

