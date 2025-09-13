– Александр, как настроение перед игрой с Шахтером?

– Все нормально. Команда с большим желанием готовится к поединку против очень сильного соперника. Мы понимаем, что фаворит в этой паре очевиден, но Металлист 1925 верит в свои силы. Мы сделаем все, чтобы достичь положительного для нас результата.

Лидер Металлиста 1925 сравнил Ротаня и Бартуловича: "Никто не должен расслабляться"

– В чем, на твой взгляд, сила этого соперника?

– Это команда, которая каждый год выступает в еврокубках, гранд украинского футбола. Она всегда с мячом, сильна тактически, технически, индивидуально, у горняков быстрые футболисты. Металлист 1925 ждет очень сложный матч.

– Металлист 1925 настроен только на победу?

– Иначе никак.

– Какие цели стоят перед Металлистом 1925 в нынешнем чемпионате?

– Мы хотим побеждать в каждом матче, чтобы по итогам сезона попасть в топ-4.

– Это значит, что команда стремится пробиться в еврокубковую зону?

– Конечно, мы и сами хотим достичь как можно более высокого результата. Думаю, любой футболист стремится испытать свои силы на международной арене, – сказал Мартынюк для Sport.ua.

Сейчас Металлист 1925 занимает 6-е место в УПЛ, в активе харьковчан 7 очков после четырех туров чемпионата. Матч харьковчан против Шахтера состоится 13 сентября, начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Украинский футболист зажигает в Барселоне: забил в финале ЧМ, стал лучшим бомбардиром, считается топ-проектом