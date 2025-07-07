Мексика в финале Золотого кубка КОНКАКАФ переиграла США (2:1). Один из голов в ворота американцев забил Рауль Хименес.

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Нападающий перед игрой вышел на поле в майке с именем Жоты и его игровым номером. Когда Хименес отметился голом, то достал майку и отпраздновал гол в стиле Диогу. Стоит отметить, что оба игрока выступали вместе в Вулверхэмптоне в период с 2018 по 2020 годы.

Напомним, Диогу Жота попал в ДТП вместе с братом. Автомобиль съехал с дороги и загорелся.

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