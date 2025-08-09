Голкипер Манчестер Сити Эдерсон может летом покинуть команду и отправиться в Турцию.

Галатасарай пытается подписать Эдерсона из Манчестер Сити, с которым согласовал контракт сроком на три года.

Родри снова получил травму – Гвардиола раскрыл подробности

Турецкий гранд предложил бразильскому вратарю зарплату в размере семи миллионов евро. Эдерсон – приоритетная цель 25-кратного чемпиона Турции, но трансфер может не состояться, поскольку Манчестер Сити хотел бы оставить игрока в своей команде.

Стоит отметить, что "горожане" интересовались Анатолием Трубиным из Бенфики, а до этого был интерес к Андрею Лунину, который выступает за Реал. А в июле клуб усилил вратарскую линию, подписав Джеймса Траффорда.

Напомним, Эдерсон выступает за Манчестер Сити с 2017 года. 31-летний голкипер выиграл с "горожанами" требл в сезоне 2022/23.

Финальная репетиция Брентфорда перед АПЛ: Ярмолюк провел весь матч, боевая ничья с Боруссией М