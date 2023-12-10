Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро почти залечил травму, которая оставила его без футбола на месяц.

Каземиро вернулся к тренировкам на поле, сообщает официальный твиттер Манчестер Юнайтед.

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Бразильский опорник травмировался еще в матче Кубка английской лиги против Ньюкасла (1 ноября), пропустив чуть больше месяца. Уже 12 декабря МЮ предстоит сыграть с Баварией в поединке группового этапа Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Каземиро провел 12 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом.

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