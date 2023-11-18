Голкипер манкунианца Андре Онана получил повреждение во время матча Камеруна с Маврикием (3:0). Игрок Манчестер Юнайтед покинул поле, поскольку почувствовал сильную боль.

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Как сообщает Mirror, первые тесты показали, что повреждение Онана не такое серьезное как считалось. Голкипер должен полностью восстановиться к матчу против Эвертона, за который выступает Виталий Миколенко. Эта встреча запланирована на 26 ноября.

Напомним, что Манчестер Юнайтед после 12 туров имеет 21 балл и находится на шестом месте. От Манчестер Сити манкунианцы отстают на семь очков.

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