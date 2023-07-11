Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 28-летний футболист в скором времени присоединится к Аль-Хилялю, в который недавно перешли Калиду Кулибали и Рубен Невеш.

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Лацио за Сергея Милинковича-Савича получит 40 миллионов евро. Сербский полузащитник подпишет трехлетний контракт с Аль-Хилялем. Ранее появилась информация, что Милинковичу-Савичу предложили зарплату в 20 миллионов евро за сезон.

Серб присоединился к Лацио в 2015 году. В общей сложности Милинкович-Савич сыграл в 341 матче. В его активе 69 голов и 59 результативных передач.

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