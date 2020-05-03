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Лидер Лацио категорически высказался относительно своего будущего

21:24 44 Читати українською
Лидер Лацио категорически высказался относительно своего будущего
Луис Альберто / LaPresse

Полузащитник римского Лацио Луис Альберто поделился дальнейшими планами относительно своей игровой карьеры.

27-летний испанец собирается подписать новый контракт с "орлами".

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"Мы ведем переговоры. Я бы уже продлил контракт, если бы не весь этот хаос с коронавирусом. Остаюсь здесь до 2025 года. Это мой лучший год в карьере, я люблю этот клуб. У нас хорошие взаимоотношения с Индзаги, хотя я не уверен, что он знал мое имя, когда я только приехал", – рассказал хавбек в эфире своего Instagram.

В нынешнем сезоне Луис Альберто провел 25 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча и отдал 13 результативные передачи. Вместе с Чиро Иммобиле он сделал наибольший вклад в сенсационное промежуточное 2-е место в чемпионате.

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Италия Луис Альберто Луис Альберто Лацио Лацио
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