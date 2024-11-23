Полузащитник Кривбасса Дмитрий Хомченовский вернулся в общую группу, сообщает клубная пресс-служба.

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Отмечается, что он полностью восстановился от травмы и готовится принять участие в ближайшем матче 14-го тура УПЛ против Оболони, который состоится 24 ноября.

Напомним, 34-летний футболист из-за травмы не играл с 25 августа. В текущем сезоне он провел за команду 6 матча во всех турнирах (без результативных действий).

Кривбасс после 13-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке, набрав 19 очков.

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