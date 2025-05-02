За 23-летним игроком следят иностранные клубы. Еще прошлым летом Дибанго интересовались швейцарский Базель, греческий ПАОК и французский Брест, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Отмечается, что ближайшим к подписанию игрока был ПАОК, однако Кривбасс хотел получить за своего футболиста 3-4 миллиона евро, что оказалось слишком высокой ценой для греческого клуба. Сам Дибанго стремится покинуть Кривбасс для дальнейшего развития. Контракт игрока с криворожанами рассчитан до лета 2026 года, ожидается, что клуб будет готов продать его в этом году.

Напомним, Иван Дибанго перешел в Кривбасс в августе 2022 года из эстонской Левадии. В текущем сезоне фулбек провел 21 матч, отдал 3 результативные передачи.

Сейчас Кривбасс занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Юрия Вернидуба 39 очков после 25-ти матчей чемпионата.

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