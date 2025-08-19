"Когда я наблюдаю за страданиями Карпат и Полесья с вингерами, я не мог понять, почему не обращается внимание на Велетня. И как раз на этой неделе начала поступать какая-то критическая информация относительно того, что на самом деле к Велетню есть заинтересованность – и именно со стороны этих клубов, но без всякой конкретики.

И к этому еще приплюсовывается тот факт, что Колос наконец-то продлил контракт с Велетнем – он был до 2026 года, сейчас, кажется, до 2028-го. И в этом контракте есть определенная клаусула – что-то вроде 1,5 млн евро", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

К слову, прошлом сезоне Владислав Велетень провел 27 матчей за Колос, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

